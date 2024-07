UCAD : le philosophe Pr Djibril Samb aux honneurs

Le philosophe et enseignant chercheur à la retraite est célébré ce jeudi par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). La cérémonie d'hommage s'est tenue au campus pédagogique de l'université plus précisément à l'amphithéâtre de l'UCAD 2.



Né le 29 avril 1951 à Saint-Louis, le philosophe a consacré l'essentiellement de ces productions intellectuelles sur la philosophie et sur la communication. Il s'agit, entre autres ouvrages, de "interprétation des rêves en Afrique noire" (1998), ouvrage pour lequel il a obtenu le Prix Doma, la biographie de Socrate, et celle de Kanka Moussa, des commentaires sur la philosophie africaine

Selon le recteur de l'UCAD « Pr Djibril Samb a récemment fait un don d'ouvrages à la Bibliotheque universitaire »



Le professeur Djibril Samb membre de plusieurs sociétés savantes est l'auteur de quelques 164 ouvrages et articles dont "Cheikh Anta Diop" (1992), "manuel de méthodologie et de normalisation" (1999), "les premiers dialogues de Platon : structure dialogique et ligne doctrinale" (1997). Pr Djibril Samb est un philosophe, spécialiste de Platon et considéré comme un esprit encyclopédique. Cette rencontre en hommage à l'universitaire s'est déroulée en présence du recteur Ahmadou Aly Mbaye, d'anciens collègues et étudiants du professeur.



La cérémonie d'hommage au Pr Samb a également abrité une conférence intitulée : Le code entre la physique et la métaphysique, comprendre la numérologie"

« Ce cycle de conférences portant sur le "dialogue des savoirs" va permettre à l'université que je dirige de discuter sur des sujets "marginalement abordés" dans les programmes de formation » a déclaré le recteur de l'UCAD Ahmadou Aly Mbave