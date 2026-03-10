UCAD: les dégats des manifestations évalués à 555 millions de FCFA (Coud)

Le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Ndéné Mbodj, chiffre à 555 millions de francs CFA le montant global des pertes consécutives aux affrontements du 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop.



Ce bilan financier intervient après les violences qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Bâ et causé d'importantes dégradations sur le campus de la capitale.



Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, le responsable précise qu'une enveloppe de 500 millions de FCFA est nécessaire pour la réfection des infrastructures et des biens publics endommagés.



À cette somme s'ajoute un manque à gagner de plus de 50 millions de FCFA, lié notamment aux journées sans tickets de restauration.



Ces dégradations s'inscrivent dans un contexte de forte pression sur le campus social, marqué par une vétusté des installations et une surpopulation chronique.



L’université accueille actuellement environ 35 000 étudiants pour une capacité théorique d’hébergement limitée à 5 000 places seulement.



Pour pallier ce déficit de logement, l'administration a revu le système de codification des chambres en instaurant une attribution par lit, partagée entre un titulaire et un suppléant.



Face à l'urgence de la situation, la direction du COUD sollicite désormais l’intervention du Conseil d’administration pour la mise en œuvre de mesures structurelles et durables.

