Sénégal : 30 nouvelles zones d’incubation pour les PME

Le Sénégal va prochainement se doter de 30 nouvelles zones d’incubation dédiées aux petites et moyennes entreprises (PME). Cette annonce a été faite à Dakar par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, lors du lancement de « Impact PME », le plan de transformation de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).





Ces nouveaux espaces visent à rompre l'isolement des entrepreneurs en installant les structures d'encadrement au plus près des activités économiques. Ce projet quinquennal prévoit d'offrir aux jeunes entreprises des services complets d'hébergement, de formation et de conseil dès leur création.





Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement prévoit de doubler le budget alloué à l’ADEPME dès l’année prochaine.



Cette hausse budgétaire doit permettre de mieux répondre aux besoins de financement du secteur, estimés à 1 000 milliards de francs CFA, tout en incitant le secteur bancaire à s'engager davantage auprès des entrepreneurs locaux.





Le plan de transformation intègre également une stratégie de marketing international via le concept « Made in Sénégal » pour valoriser les produits nationaux sur les marchés mondiaux.



Parallèlement, le programme « Invest in Sénégal » encourage les investissements étrangers et ceux de la diaspora pour soutenir la nouvelle politique industrielle du pays.

