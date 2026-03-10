Le SAMES dépose un préavis de grève nationale suite à l'affaire Softcare

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a annoncé ce mardi le dépôt d'un préavis de grève pour protéger les professionnels de la santé impliqués dans l'affaire Softcare.



Cette décision fait suite à la polémique entourant la découverte de matières premières périmées dans une usine de fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques.



Le secrétaire général du syndicat, Diabel Dramé, a affirmé lors d'une conférence de presse qu'aucune attaque contre les ressources humaines du secteur ne serait tolérée, annonçant une mobilisation qui débutera à Dakar avant de s'étendre à l'échelle nationale.



Le conflit trouve son origine dans les conclusions d'une enquête rendues publiques le 5 mars par le ministre de la Santé, Ibrahima Sy. Bien que l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP) ait initialement ordonné le retrait des produits Softcare le 8 décembre dernier, le ministre a finalement déclaré que les matières utilisées ne présentaient aucun danger.



Il a par ailleurs pointé du doigt des défaillances dans les procédures d'inspection de l'ARP, accusant l'agence d'avoir créé une psychose injustifiée au sein de la population par des alertes mal étayées.



En réaction, les sections syndicales du SAMES et du SUTSAS dénoncent une mal-gouvernance au sein de l'agence de régulation et rejettent la responsabilité sur l'administration plutôt que sur les agents de terrain.



Mariama Thiam, représentante du SUTSAS, a souligné que cette situation menace directement la sécurité sanitaire des Sénégalais et la crédibilité du système de régulation pharmaceutique. Elle exige désormais une enquête indépendante menée par l'OFNAC et l'IGE pour faire toute la lumière sur ce dossier.





Au-delà de l'affaire Softcare, les syndicalistes réclament un audit complet des procédures d'homologation et d'inspection au sein de l'ARP, ainsi qu'une transparence totale sur les saisies de médicaments illicites.



Pour ces organisations, le droit des citoyens à des produits de santé de qualité n'est pas négociable et nécessite des réformes profondes au sein de l'autorité de régulation avant qu'un véritable drame sanitaire ne survienne.

