Culture: L’État du Sénégal récupère la salle de cinéma Canal Olympia Téranga

L’État du Sénégal a officiellement récupéré la salle de cinéma Canal Olympia Téranga, située à Dakar. Cette infrastructure, précédemment exploitée par la multinationale française Bolloré, a fait l'objet d'une rétrocession confirmée ce mardi 10 mars par le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.



Le ministre de tutelle, Amadou Ba, effectuera une visite des lieux, jeudi, accompagné du secrétaire d’État à la Culture, Bakary Sarr, pour marquer cette reprise de possession.



Inaugurée le 11 mai 2017 en présence de l'ancien président Macky Sall, la salle se situe à proximité du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Elle constituait jusqu'ici un maillon important du réseau de diffusion cinématographique du groupe Bolloré dans la capitale.

