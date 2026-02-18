UCAD : les lourdes charges retenues contre les représentants du Collectif des Amicales

De lourdes charges pèsent sur les représentants du Collectif des Amicales des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), placés sous contrôle judiciaire ce mercredi après les affrontements du 9 février 2026.



Selon leur avocat, Me Aboubacry Barro, ils sont poursuivis pour plusieurs infractions « qualifiées de graves ». Il évoque notamment la « participation à une manifestation non déclarée, actions diverses, dégradation de biens publics, manœuvres à compromettre la sécurité publique, réception de fonds en vue de compromettre la sécurité publique, violence à agent d'un exercice de construction, détention illégale d'armes et de munitions. Alors, ils sont poursuivis pour tous ces chefs-là ».



Me Barro précise que, dans son réquisitoire, le Procureur de la République avait demandé le placement sous mandat de dépôt des étudiants concernés. Toutefois, le juge d’instruction a finalement opté pour un placement sous contrôle judiciaire. Une décision que l’avocat salue, estimant qu’elle traduit « un sens élevé de la politique pénale et une intelligence conciliante ».



Pour rappel, les étudiants concernés sont Demba Ka, président de l’Amicale de la faculté des Lettres, Bathie Fall, président de la commission sociale de l’Amicale de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), Wally Faye, président de l’Amicale de la FSJP, ainsi que deux autres étudiants interpellés dans le cadre de la même affaire.



Tous ont été remis en liberté, mais devront se présenter à la fin de chaque mois devant le Doyen des juges d’instruction pour émarger, en attendant la suite de la procédure.

