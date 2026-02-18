Saint-Louis : la pénurie de gaz butane persiste en plein début de Ramadan et de Carême

Alors que les communautés chrétienne et musulmane entament simultanément le Carême et le Ramadan ce mercredi, l’approvisionnement en gaz butane reste un sujet de vive préoccupation à Saint-Louis. Le directeur régional du Commerce, Ousmane Diallo, a confirmé au micro de l'Aps que les difficultés notées ces dernières semaines ne sont toujours pas levées, pointant du doigt des retards de livraison persistants depuis la capitale.



Cette tension sur le marché local, qui concerne principalement les bouteilles de six kilogrammes, perdure depuis la mi-janvier. Selon les autorités du commerce, le blocage ne se situe pas au niveau de la commande, les gérants de dépôts ayant déjà mobilisé les fonds nécessaires, mais bien au niveau de l'acheminement du produit. Les fournisseurs basés à Dakar peinent en effet à couvrir la demande de la vieille ville, créant un déséquilibre entre l'offre et les besoins des ménages.



Le problème révèle une fragilité structurelle de la région Nord : l'absence totale d'unités de stockage et de distribution de gaz sur place. Cette configuration impose à Saint-Louis une dépendance absolue envers les circuits logistiques de Dakar. Pour Ousmane Diallo, la situation reste latente et les arrivages actuels, jugés trop timides, ne permettent pas encore de stabiliser le marché de manière durable.



Face à ce constat difficile pour les consommateurs, la direction régionale du Commerce assure rester en veille permanente. L'autorité hiérarchique a été saisie pour décanter la situation et des mesures sont attendues pour accélérer les rotations de livraison. Malgré cette incertitude sur le combustible, le commissaire aux enquêtes économiques se veut rassurant sur les autres produits de première nécessité.



En dehors du gaz, le marché régional affiche une santé satisfaisante pour cette période de forte consommation. Les stocks de riz, d’huile, de sucre, de lait, de farine, de pomme de terre et d’oignon sont jugés suffisants. Le directeur régional précise qu'aucune contrainte significative n'a été relevée sur ces denrées alimentaires dont les prix demeurent, pour l'heure, relativement stables.