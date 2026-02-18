Crise ouverte à la RTS : l’UNSAS dénonce une « tentative d’intimidation » et appelle à l’arbitrage de l’État

Le climat social se dégrade à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Dans un communiqué publié ce 17 février 2026, l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) s'insurge contre la gestion du Directeur général, Pape Alé Niang. Le syndicat fustige notamment « la suspension unilatérale de l’accord d’entreprise qui encadre les avantages et les conditions de travail des salariés ». Pour l'organisation syndicale, cette décision prise s »ans concertation préalable » constitue une « entorse grave au Code du Travail sénégalais et fragilise directement le pouvoir d’achat des agents du service public ».



Des leaders tels que Youssouf Kaba, Mama Moussa Niang ou encore Thierno Dramé sont directement visés par une procédure judiciaire. L’UNSAS qualifie ces convocations d’ «escalade dangereuse » et y voit une manœuvre désespérée pour museler la contestation interne. Le secrétariat exécutif rappelle que les différends professionnels doivent trouver leur issue dans le dialogue social et non dans les locaux de la police judiciaire.



Face à ce qu’elle considère comme une dérive managériale, l’UNSAS interpelle le sommet de l’État. Elle invite le Président de la République et le Premier ministre à intervenir d’urgence pour arbitrer ce conflit avant qu’il ne compromette la mission d’information de la RTS. Pour le syndicat, la « rupture » prônée par la nouvelle direction ne doit en aucun cas servir de prétexte à la remise en cause des droits acquis et à la dégradation du climat social.



L'organisation conclut en rappelant que la gestion d'une entreprise publique de cette envergure exige un équilibre subtil entre réformes administratives et respect des partenaires sociaux. Elle exhorte la direction à privilégier un dialogue sincère, seul rempart contre une paralysie totale du service public de l'audiovisuel.