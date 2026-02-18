Affaire Abdoulaye Ba : Abdou Nguer envoyé en prison

Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi, à l'issue de son face-à-face avec le procureur de la République.
L'arrestation son arrestation fait suite à ses récentes prises de position publiques concernant le communiqué officiel du parquet sur les circonstances de la mort de l'étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le maître des poursuites avait ordonné son interpellation après que l'intéressé a formulé des critiques jugées répréhensibles sur la version officielle des faits présentée par les autorités judiciaires.
Selon les précisions apportées par l'un de ses conseils, Me Alioune Badara Fall, rapporte Seneweb, Abdou Nguer sera présenté vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.
L'arrestation son arrestation fait suite à ses récentes prises de position publiques concernant le communiqué officiel du parquet sur les circonstances de la mort de l'étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le maître des poursuites avait ordonné son interpellation après que l'intéressé a formulé des critiques jugées répréhensibles sur la version officielle des faits présentée par les autorités judiciaires.
Selon les précisions apportées par l'un de ses conseils, Me Alioune Badara Fall, rapporte Seneweb, Abdou Nguer sera présenté vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.
Autres articles
-
UCAD : les lourdes charges retenues contre les représentants du Collectif des Amicales
-
USSEIN Kaffrine : les étudiants exigent des infrastructures et le paiement des bourses
-
Saint-Louis : la pénurie de gaz butane persiste en plein début de Ramadan et de Carême
-
Commerce extérieur : le Sénégal note une baisse de 23,6% de ses importations en fin d'année 2025
-
Exportations : le Senegal a enregistré une "progression de 155,0%" en décembre 2025 (ANSD