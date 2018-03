UE : les Sénégalais en situation irrégulière passent de 10.000 en 2016 à 6000 en 2017

« Les chiffres des ressortissants sénégalais qui ont été enregistrés au titre de l’émigration irrégulière en Europe étaient de 6000 ressortissants sénégalais en 2017 alors qu’en 2016, on avait enregistré 10.000 émigrés», a expliqué Fabrice Leggeri, Directeur exécutif du Frontex.



M. Leggeri qui animait un point de presse mercredi a salué cette baisse des chiffres qui traduit de la pertinence des politiques mises en place pour freiner l’émigration clandestine des Sénégalais vers l’Europe.



Et rappelle le chef de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes c’est dans l’optique d’une plus grande coopération entre les pays africains et l’Europe en matière de migration qu’il est au Sénégal.



«Je suis venu au Sénégal pour deux raisons. La première c’est dans le cadre du partenariat que nous avons avec le Sénégal et la deuxième pour une réunion que nous tenons à Dakar cette semaine.



Il rappelle par ailleurs que l’Union européenne a triplé le budget alloué au Frontex durant ces deux dernières années et que cet organe est désormais capable d’accomplir efficacement sa mission.