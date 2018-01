UEFA : bientôt une taxe de luxe pour les clubs

Le président de l'UEFA, Alexsander Ceferin, veut s'attaquer au marché des transferts. Dans un entretien diffusé dans La Tribune de Genève et dans 24 Heures, le dirigeant slovène annonce préparer un document stratégique pour maintenir l'équilibre concurrentiel entre les clubs.

"Il faut à tout prix maintenir la situation actuelle où chaque équipe peut entrer dans les compétitions. Le rêve doit rester vivant", explique Ceferin, qui souhaite la création d'une "taxe de luxe". Son principe ? Si un club dépense plus qu'il ne doit, il va payer une taxe sur la différence. Une taxe payée directement à l'UEFA. "Nous devons encore décider comment nous redistribuerons cet argent", poursuit-il.

Ceferin veut aussi limiter le nombre de contrats et de prêts de joueurs dans chaque club. Certaines mesures pourraient s'appliquer dès la saison prochaine.



Source : Maxifoot