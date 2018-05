UEFA : les 5 nouvelles mesures pour renforcer le fair-play financier

Mis en place depuis sept ans, le fair-play financier va évoluer. Si ce système de contrôle économique des clubs a permis de diminuer les pertes, de 1,7 milliard d'euros en 2011 à 269 millions d'euros en 2018, l'UEFA veut freiner les dérives en imposant cinq nouvelles mesures à partir de la saison prochaine, selon les informations de L'Equipe.



Un contrôle plus strict des transferts



La première mesure concerne la balance des transferts. Si un club présente un déficit de 100 millions d'euros dans sa balance entre les achats et les ventes lors d'un Mercato, l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) exigera des garanties immédiates et peut forcer la vente d'un joueur lors du Mercato suivant. Difficile de ne pas faire le lien entre cette mesure et le dernier Mercato estival du PSG avec plus de 400 millions d'euros dépensés. L'UEFA veut aussi imposer un contrôle plus strict sur les transferts entre deux clubs disposant d'un actionnaire commun. Le but est d'empêcher certains clubs d'équilibrer artificiellement leurs comptes avec des transferts surévalués. Ici, c'est plutôt Manchester City qui semble visé puisque le club anglais est actionnaire de plusieurs formations, comme Gérone (Espagne), le New York City FC (Etats-Unis) ou encore le Melbourne FC (Australie).



Plus de transparence et un endettement surveillé



Les deux mesures suivantes ont pour but d'apporter plus de transparence sur les comptes des clubs et les transferts. Tous les clubs engagés dans une compétition européenne devront désormais publier leurs comptes sous peine de sanction. En France, la DNCG publie déjà les comptes détaillés des formations de Ligue 1 et Ligue 2 dans un rapport annuel. L'UEFA demandera également aux clubs d'indiquer les commissions d'agents sur les documents comptables, avec pour but de faire apparaitre au grand jour les sommes astronomiques perçues par certains représentants. Enfin, l'endettement des clubs sera également pris en compte dans cette nouvelle formule du fair-play financier. En plus de ne pas afficher un déficit supérieur à 30 millions d'euros sur les trois dernières saisons, un club devra veiller à ce que son endettement ne dépasse pas un certain ratio de ses recettes. Toutes ces mesures devront être validées mercredi prochain par le conseil stratégique de l'UEFA, puis le 24 mai par le comité exécutif.

