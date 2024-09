UFOA/A U20 : le Sénégal s’impose contre Sierra Leone et conserve son titre

L’équipe nationale U20 du Sénégal s’est imposée 0-2 contre la Sierra Leone en finale, ce samedi, au Complexe Samuel Kenyon Doe Stadium à Monrovia. Les « Lionceaux » remportent ainsi le tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-africaines de Football (UFOA/A).



Les « Lionceaux » conservent leur titre, qu’ils avaient décroché en 2022.



Les joueurs Cheikh Tidiane Thiam et Ibrahima Dieng ont été décisifs pour permettre aux « Lionceaux » de s’imposer lors de ce tournoi zonal. En plus du titre, les U20 du Sénégal ont déjà obtenu leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de cette catégorie, prévue en 2025.