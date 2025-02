UGB : un étudiant retrouvé mort dans sa chambre

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis est en deuil après la découverte du décès de l’un de ses étudiants, M. Diagne, ce lundi. Selon des informations recueillies par PressAfrik, le corps sans vie de l’étudiant a été retrouvé dans sa chambre au village A, où il résidait. Les circonstances de sa mort restent, pour l'instant, floues, bien que l’hypothèse d’un suicide ait été écartée, selon les précisions de la même source.



L’étudiant M. Diagne, membre de la 31e promotion de l’UFR des Sciences juridiques et politiques, venait tout juste de terminer son Master 1 et était sur le point de commencer son Master 2. Originaire du département de Pikine, il avait fait preuve d'une grande assiduité tout au long de son parcours académique.



L’UGB et la communauté universitaire sont actuellement dans l'attente d’une enquête officielle qui pourra éclaircir les causes de ce tragique événement.