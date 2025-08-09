UMS : Cheikh Ba élu nouveau président de l’Union des Magistrats du Sénégal

L’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a élu un nouveau président. Cheikh Ba, président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, succède à Ousmane Chimère Diouf.
Il a remporté le scrutin avec 146 voix lors de l’Assemblée générale tenue ce samedi à Dakar.
