URGENT - Cheikh Bamba Dieye appelle les Sénégalais à sortir Macky du Palais avant la Présidentielle

J'en profite pour encore vous alerter chers concitoyens. Si vous pensez qu'il vous faut attendre le jour de l'élection pour sanctionner @Macky_Sall, laissez moi vous dire que vous vous trompez. Tout est en train d'être fait pour qu'il n'y ait aucune surprise ce jour là.

— Cheikh Bamba Dièye (@bamba_dieye) 4 août 2018

Encore un pas de plus vers la prison ? Après avoir traité les magistrats Malick Lamotte et Demba Kandji de corrompus et refusé de déféré à la convocation de la Division des investigation criminelles (DIC) ce samedi, Cheikh Bamba Dieye a dans un message publié sur son compte Twitter, appelé les Sénégalais à se lever pour mettre fin au règne de Macky Sall, avant la Présidentielle prévue le 24 février 2019."Si vous pensez qu'il vous faut attendre le jour de l'élection pour sanctionner @Macky_Sall, laissez moi vous dire que vous vous trompez. Tout est en train d'être fait pour qu'il n'y ait aucune surprise ce jour là", a-t-il écrit sur ce réseau social où il devient de plus actif depuis quelque temps.Selon le député, le régime en place est en train de tout faire pour que le Président sortant n'ait pas d'adversaire à la prochaine élection. Et qu'il faut tout simplement mettre un terme à ses manigances. Des propos qui pourraient être interprétés comme un appel à l'insurrection contre un Président élu démocratiquement...