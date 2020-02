URGENT - Kémi Seba arrêté à sa descente de l’AIBD

Kémi Séba a été arrêté à l'instant à l'Aéroport international Blaise Diagne par les policiers lui interdisant d'entrer sur le territoire sénégalais.



L’activiste et président d’Urgence panafricaniste a atterri il y a à peine 40 minutes sur le vol Brussels Airlines.

Il a été arrêté par les forces de l'ordre.

Ils veulent le faire retourner a sa destination et ce dernier aurait refusé. « Les policiers estiment que Kémi Séba expulsé en Septembre 2017 ne peut plus entrer en territoire sénégalais. Même si les juges ont besoin de sa présence et l’ont dûment cité à comparaître ? Opération retour à la case départ même si , venant de Bruxelles, il devait continuer sur Cotonou... », a déclaré son avocat Me Khoureysi Ba sur sa page Facebook.