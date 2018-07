URGENT - L'Imam Ndao libéré

Le président de la Cambre criminelle de Dakar en formation spéciale a rejeté tous les chefs d’inculpation retenu contre Imam Ndao et le condamne à un mois avec sursis.



La Chambre a rejeté l’exception de l’illégalité des poursuites comme mal fondées. Après l’annulation du procès-verbal Ordonne sa libération d’office pour autres causes et rejette toutes les autres exceptions et déclare l’action publique.



La Chambre déclare Matar Diokhané, Mohamed Ndiaye, Omar Yaffa, Abdoul Aziz Mbacké Bao, Latyr Niang, Cheikh Ibrahima Ba, coupables de crime de terrorisme par association à une peine de 20 ans de travaux forcés. Condamne Omar Yaffa, Cheikh Ibrahima Ba à 10 ans de travaux forcés, Latyr Niang à 5 ans de travaux forcés.



La Chambre a requis l’acquittement contre Coumba Niang, Coumba Niang Marième, Mor Mbaye Dème, Alioune Badara Sall, Pape Kibili Coulibaly, Mame Ba, Moustapha Diatta.



Acquittement pour Imam Alioune Ndao de tous les chefs d’inculpation et le condamne à un mois avec sursis pour détention d’arme illégale sans autorisation.