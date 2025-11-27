URGENT : le Général de division Horta Na N’taha devient le nouveau chef d’État de la Guinée-Bissau

Le Général a annoncé hier, mercredi, avoir pris le contrôle total du pays après avoir arrêté le président Umaro Sissoco Embaló, trois jours après l'élection présidentielle.

La Guinée-Bissau a un nouveau Président de la République. Il s’agit du Général de division Horta Na N’taha, selon une source de PressAfrik.