URGENT : le Général de division Horta Na N’taha devient le nouveau chef d’État de la Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau a un nouveau Président de la République. Il s’agit du Général de division Horta Na N’taha, selon une source de PressAfrik.
Le Général a annoncé hier, mercredi, avoir pris le contrôle total du pays après avoir arrêté le président Umaro Sissoco Embaló, trois jours après l'élection présidentielle.
