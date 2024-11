USA : Un Sénégalais arrêté pour avoir embrassé un chauffeur et tenté de voler son bus

Un Sénégalais de 26 ans, Modou Diop, est dans une situation difficile aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Cincinnati. Cet étudiant a été arrêté le samedi 26 octobre 2024, vers 13h45mn, pour avoir agressé un chauffeur de bus du réseau de transport en commun de la ville. Selon la police de Cincinnati, le mis en cause aurait embrassé le chauffeur sans son consentement, avant de tenter de prendre le contrôle du bus.



Dakaractu qui relate l’information indique que « l’avocat de Modou Diop a indiqué que son client souffrirait de troubles psychiques et qu’il aurait exprimé des regrets face au juge, demandant même à être rapatrié au Sénégal. »



Pour l’instant, une caution de 30 000 dollars a été fixée pour le sieur Diop, qui fait face à des accusations « de vol et de dommages criminels. » Il est attendu de nouveau devant le tribunal le 5 novembre prochain.