USA: le policier qui a tué l’étudiant sénégalais est considéré comme une "victime d'un crime"

Nouveau développement dans l’affaire d’El Hadji Sow, l’étudiant sénégalais tué dans son université aux Etats-Unis. Le policier, auteur de l’homicide, est considéré comme une « victime d’un crime ». Il a été envoyé en congé administratif payé.



Citant la loi de Marsey, le service de police de Melbourne a déclaré que son agent qui a subi une blessure mineure dans l’exercice de ses fonctions est victime d’un crime et par conséquent son nom ne sera pas rendu public.



En effet, cette loi qui est un amendement constitutionnel de l’Etat accorde le droit à la vie privée aux victimes d’actes criminels.



« L’avocat adjoint de la ville a déclaré que nous ne divulguerions pas le nom de l’officier impliqué dans l’incident de Florida Tech. L’agent a demandé la confidentialité », a déclaré Cheryl Mall, porte-parole de la ville.



L’Université privée, le Florida Department of Law Enforcement (Fdle) où a eu lieu le crime, n’a pas non plus dévoilé le nom de son agent de sécurité. « Pendant que le Dfle mène son enquête, Florida Tech ne discutera pas de détails de l’incident, en fournissant le nom de l’employé impliqué. Florida Tech est une institution privée et non publique, et par conséquent, aucune exemption légale ne s’applique », a fait savoir Wes Summer, porte-parole de l’université.



Depuis dimanche 12 décembre, une cagnotte a été organisée pour aider la famille de la victime par rapport aux frais relatifs aux funérailles, informe le journal.