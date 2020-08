USA: mort tragique d'un jeune basketteur universitaire sénégalais après sa disparition dans le lac de Montana

Disparu lors d'une excursion en bateau dans le lac Montana, le jeune basketteur universitaire Mamadou Ndiaye, est décédé. Ses restes ont été retrouvés hier vendredi par une équipe de sauvetage, selon le site The Daily Best sénégalais d’origine.



Le Sénégalais avait 18 ans et était en compagnie de sa petite amie et de ses amis. Pour le moment, on ne connait pas encore les circonstances qui ont entraîné son décès. Sa famille souhaite qu'on tire au clair cette histoire de disparition au lac qui a viré au drame.