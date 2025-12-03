USSEIN : après les incidents à Kaolack, l’Université maintient le dispositif sécuritaire et appelle au calme

L’Université du Sine Saloum El-Hâdji Ibrahima Niass (USSEIN) a réuni son Conseil académique en visioconférence, ce mercredi 3 décembre 2025, sous la présidence du recteur, le professeur Diégane Diouf, afin d’examiner la situation sociale et sécuritaire dans les différents campus implantés dans les trois régions d’accueil. Les membres du Conseil ont exprimé leur préoccupation après les récents troubles enregistrés, notamment au campus de Kaolack.





Dans son communiqué, l’institution indique avoir « déploré les actes posés par des étudiants qui ont troublé l’ordre public et porté atteinte à la sécurité des personnes présentes dans les campus et à leurs biens ». Le texte revient sur les événements du 1er décembre, au cours desquels « des individus encagoulés ont tenté d’incendier des véhicules de transport du personnel » au sein du campus de Kaolack.





Face à ces incidents, le Conseil académique rappelle que « l’Autorité a réagi en requérant les Forces de Sécurité pour rétablir l’ordre dans ce campus ». Il souligne avoir donné un avis favorable au maintien du dispositif sécuritaire déjà mis en place, en conformité avec la loi 94-79 du 24 novembre 1994 régissant les franchises universitaires.





L’USSEIN affirme néanmoins rester ouverte au dialogue et se dit « disposée à accompagner les étudiants dans la recherche de solutions à leur plateforme revendicative ». L’institution insiste toutefois sur « la nécessité de privilégier la concertation » pour exprimer les doléances, tout en mettant en garde contre tout acte susceptible de compromettre la sécurité dans les campus.





L’université « invite les étudiants à éviter tout acte de nature à compromettre la sécurité dans les campus » et réaffirme sa volonté d’assurer un environnement académique stable et sécurisé.

