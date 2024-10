Ucad : la reprise des activités pédagogiques fixée au 21 octobre (Coud)

Alors que la reprise des activités pédagogiques était prévue pour le début de ce mois précisément le 1er octobre, le COUD a via un communiqué annoncé que le campus ne serait pas disponible en ce début de mois pour des raisons liées à des travaux. Ainsi donc, les activités démarreront le 21 octobre 2024 à 8 heurs.



« En raison de l’indisponibilité du campus sociale, la reprise des activités pédagogiques initialement prévue ce 1er octobre est reportée au 21 octobre 2024 à 08 heures », lit-on sur le communiqué des services de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Ucad.



Pour rappel, le ministre de l’enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf avait répété partout que son souhait est que l’année débute le premier lundi du mois d’octobre et pour se terminer le dernier samedi du mois de juillet.