Ucad: le collectif des étudiants sanctionnés comptent tenir un sit-in devant la Cour Suprême vendredi

Après des discussions entre le Rectorat et les étudiants, à qui, il a été refusé de tenir un point de presse devant ladite structure, Pape Abdoulaye Touré et ses camarades ont finalement passé leur message, loin de l’arrière plan de cette administration.



« Après avoir tenu une grève de la faim ici même, le Recteur nous avait appelés pour qu’on discute. Mais après discussion, il y avait des promesses venant de l’autorité disant qu’on va consulter à nouveau tous les dossiers. Chose qui n’a pas encore été fait. Jusqu’à présent, le Recteur n’a pas consulté les dossiers », a déclaré Modou Diagne membre du collectif des étudiants sanctionnés de l’Ucad.



Ces étudiants prévoient un sit-in devant la Cour Suprême demain vendredi pour dénoncer les lenteurs administratives, et exiger l'ouverture de leur dossier. « À la Cour suprême, nous comptons faire un sit-in. Nous avions déposé une lettre au niveau de la Préfecture pour dire au préfet que, nous les étudiants arbitrairement sanctionnés, nous allons observer un sit-in ici à la Cour suprême », rappelle M. Diagne.



Pape Abdoulaye Touré, sanctionné pour une durée de 5 ans, a pu faire sa déclaration avec l’aide de ses camarades, mais très difficilement. Car malmené par la des éléments de la sécurité. « Nous avons le droit de rester devant le Rectorat faire notre discours. Autre chose dont nous voulons prendre à témoin l’opinion nationale et internationale, est que le Recteur de l’UCAD Ahmadou Aly MBAYE n’est pas un homme de parole. Il n’est pas digne de confiance, et c’est un manipulateur. Tout ce qu’il nous avait promis, il ne l’a pas fait », martèle Touré.



Selon lui, le recteur est un manipulateur dans la mesure où, : « Il nous avait demandé dès le début de notre problème, d’introduire une demande de grâce pour qu’ils puissent nous réintégrer. Alors qu’en réalité, il voulait se servir de cette demandes de grâce contre nous devant le juge des référés ». Ce qui selon l’activiste Abdoulaye Touré, par ailleurs membre du collectif « Noo Lank », a permis au juge des référés de rejeter leur demande de requête suspensif.