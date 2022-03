Ugb : l’étudiante Seynabou Ka Diallo, retrouvée sans vie et "violée"

A l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), c’est l’émoi et la tristesse, après le décès tragique de l’étudiante Seynabou Ka Diallo. Cette dernière, disparue depuis mardi dernier, lors d’une manifestation des étudiants, a été retrouvée « morte et violée » selon ses camarades de promotion. C’est après trois jours de recherche qu’elle a été retrouvée sans vie, par la Brigade de recherche de Diama, à Ndiawdoum un village situé à 1 kilomètre de l’université.



Etudiante en licence 2, Seynabou Ka Diallo plus connue sous le nom de Kadia est originaire de Bambey. Elle était âgée d’une vingtaine d’années et résidait au campus de l’Ugb. Selon un de ses camarades de promo, Ndiaga Sylla, le jour de sa disparition, la jeune fille avait participé comme tout le monde, à la manifestation des étudiants qui exigeaient la reprise des travaux de la voierie interne au niveau de l’université. Seulement, après cette manifestation, personne n’a revu Kadia, renseigne « Ndar info ».



Décrite comme une fille « humble, gentille et travailleuse », Kadia était inscrite en Licence 2 de la faculté de Sciences agronomique, de l’aquaculture et des Technologies alimentaires, dans la section agro-alimentaires. Très remontés, les étudiants seraient en train de se concerter selon Ndiaga Sylla pour voir l’attitude à tenir, mais en attendant, son département a fait une cessation pédagogique le samedi et le lundi.



Toutefois, les étudiants qui ont déploré le manque de sécurité au niveau du campus social de l’université Gaston Berger en général, expliquent qu’ils sont victimes de plusieurs agressions dans l’enceinte même de l’université. En attendant, une enquête est ouverte par les gendarmes de Diama, pour retrouver le ou les assassins de Kadia.