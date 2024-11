Ukraine: au moins un mort après une attaque russe «massive» à Odessa

Au moins une personne a été tuée et environ une dizaine d'autres ont été blessés, dont un enfant de 9 ans, lors de la dernière frappe russe sur la ville d’Odessa, en Ukraine. « Odessa a une fois encore subi une attaque ennemie massive (...) Selon des données préliminaires, une personne est morte », ont indiqué les services d'urgence sur Telegram. La personne décédée est « une femme de 35 ans qui dormait près d'une fenêtre », d'après une publication du maire de cet important port de la mer Noire, Guennadiï Troukhanov, sur le même réseau social.



Des dégâts matériels importants ont également été constatés. Un immeuble résidentiel en plein centre-ville a notamment été complètement détruit et de nombreux autres ont été fortement endommagés, selon le gouverneur de la région, Oleh Kiper. Selon lui, des infrastructures énergétiques ont été touchées, dont une canalisation de chauffage, et 40 000 personnes sont privées d'électricité ce matin, des bâtiments publics comme des écoles et des hôpitaux sont également impactés, dont une maternité où une trentaine de femmes étaient en train d'accoucher lors de l'attaque.



Si la situation est sous contrôle ce matin, selon le gouverneur, elle montre la vulnérabilité de la ville portuaire, régulièrement attaquée à coups de drones ou de missiles. Il y a quelques jours seulement une attaque similaire avait aussi endommagé des infrastructures énergétiques de la ville.



À travers le pays, Moscou a déjà détruit où gravement endommagé près des deux tiers des infrastructures et des millions de personnes vivent à la merci des coupures d'électricité. Kiev a d’ores et déjà prévient que cet hiver sera sans doute le plus dure à passer pour les Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe à grande échelle.