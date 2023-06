Ukraine: cinq morts dans une frappe sur la région occupée de Lougansk

Un bombardement nocturne sur un élevage de volailles dans la région ukrainienne occupée de Lougansk a fait au moins cinq morts et 19 blessés, ont affirmé mercredi les autorités russes, accusant l'armée ukrainienne d'avoir mené cette frappe.



« Le bombardement du village de Karpaty (situé à 35 kilomètres à l'ouest de Lougansk, NDLR) par des groupes armés ukrainiens (...) a fait 24 victimes - cinq tués et 19 blessés - et selon des informations préliminaires a été mené avec des systèmes (américains) HIMARS », a indiqué sur Telegram le Centre de contrôle russe de la situation sécuritaire dans la région de Lougansk.