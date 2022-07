Ukraine: quatre (4) morts et sept blessés dans le bombardement d'un arrêt de bus dans le sud

Au moins quatre personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une frappe russe qui a touché un arrêt de bus dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé ce vendredi 29 juillet le gouverneur régional.

« A l'heure actuelle, on parle de quatre morts et sept blessés », a indiqué Vitaly Kim sur Telegram.