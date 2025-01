Ukraine: un mort et seize blessés dans une frappe russe sur Zaporijjia

Une frappe russe dans la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a fait un mort et seize blessés dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 janvier, a indiqué le gouverneur de la région, relate l'AFP. «Une attaque russe au missile sur Zaporijjia a tué une personne», un homme de 47 ans, a écrit sur Telegram Ivan Fedorov, ajoutant qu'une fillette de deux mois figurait parmi les blessés et publiant des images d'immeubles résidentiels éventrés. Il a précisé que la région avait été la cible de 361 frappes sur 10 localités en 24 heures, dont quatre au missile sur la ville de Zaporijjia et 188 aux drones.

Rfi

