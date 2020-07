Un Sénégalais accuse de "fraude Covid-19" la Royal Air Maroc

Notre compatriote Moustapha Faye accuse de fraude Covid-19 la Royal Air Maroc. L’homme nous a joints pour expliquer l’arnaque dont il a été victime de la part de la compagnie chérifienne. « Suite à l'annulation de mes vols Montréal-Dakar aller-retour prévus respectivement pour le 15 juillet, et le 8 août 2020, je viens, par cette présente, vous demander le remboursement total et immédiat de mon argent s'élevant à 4352,83 dollars canadiens. Ce montant payé pour les billets achetés sur le site Internet de votre compagnie, j'en ai besoin immédiatement pour acheter d'autres billets d'avion afin de voyager. La Covid-19 ne vous a pas empêchés de prendre mon argent immédiatement, elle ne doit donc pas vous empêcher de me le rembourser immédiatement » explique d’emblée Moustapha Faye dans les colonnes du journal Le Témoin.



Ce dernier d’ajouter que « pour cette réservation, j'ai essayé trois fois successivement de voyager avec votre compagnie en changeant mes dates de départ et d'arrivée et même en rajoutant de l'argent (498,60$) au prix initial des billets d'avion. Il s'avère que votre compagnie est incapable de respecter son engagement de nous faire voyager mes enfants et moi entre le 15 juillet et le 15 août, seul moment de vacance professionnelle auquel j’ai droit. Vous ne pouvez, dans ce cas, garder mon argent. Je ne veux pas et surtout je ne peux pas attendre 18 mois avant d'avoir à nouveau mon argent. Vous l'aviez pris de mon compte bancaire immédiatement tout en sachant qu'il est probable que vous ne puissiez pas respecter l'engagement de nous faire voyager. Garder mon argent, même une semaine de plus, constitue une prise en otage. Il faut me rembourser mon argent immédiatement. J'en ai besoin pour planifier un voyage avec une autre compagnie plus responsable et plus honnête que la vôtre » .



Moustapha Faye de poursuivre dans le journal « Mon numéro de réservation est le S9LEEY. Les numéros de ticket de ma réservation sont les suivants: 1472415281855; 1472415281857 et 1472415281856. J'espère vraiment que vous fassiez ce qui est juste et normal vis à vis de quelqu'un qui vous a fait confiance et ne considériez pas uniquement vos pitoyables intérêts financiers que vous comptez servir avec l'histoire du bon de voyage ou des avoirs. Ce bon qui vous sert d’alibi pour garder mon argent 18 mois, est une insulte envers la clientèle. Quand une procédure est malhonnête, la respecter est une imposture. Rendez-moi mon argent sinon votre compagnie sera tenue responsable de tout ce qui va arriver. En attendant, comptez sur moi pour que le monde entier sache qu’au moment où les gens luttent contre cette pandémie de Covid-19, vous n’avez pensé à rien d’autre sinon imaginer une fraude massive pour profiter d’une telle situation. C’est pitoyable ! »