Un Sénégalais arrêté au Bénin avec des crânes et autres organes humains

Au Bénin, l'affaire fait la Une de presque tous les médias. Selon Libération, la police républicaine, qui est une nouvelle entité, a arrêté un tradipraticien de nationalité sénégalaise à Adjarra. Ce dernier transportait des organes humains quand il a été interpellé.



La police a ensuite fait une perquisition à son domicile. Elle y a trouvé de la... graisse humaine, des talismans et des ossements humains. Le trafic d’organes humains est fréquent au Bénin.

En avril passé, un homme a été interpellé par les populations alors qu’il sortait du cimetière musulman de Sakété avec un sac, une roue et un coupe-coupe. C’est en fouillant son sac que les populations ont découvert les deux crânes humains qu’il avait fraîchement déterré des tombes. Après son interpellation, le septuagénaire a été remis aux forces de l’ordre et placé en garde à vue au commissariat de Sakété.



Avec Dakaractu