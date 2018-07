Un Sénégalais kidnappé et libéré après paiement d'une rançon de...

Le calvaire des Sénégalais de l'extérieur continue. Après les nombreux morts dénombrés ces derniers temps, au Congo Brazzaville, au Brésil et en Europe, un de nos compatriotes a été kidnappé au Mali par des ravisseurs motivés par l'appât du gain.



D'après son frère, qui s'est exprimé au micro de la Rfm, le Sénégalais a été libéré après paiement d'une rançon de 3 millions Fcfa à ses ravisseurs. Samba Ndiaye raconte le film de la négociation avec les kidnappeurs.



"C'est son épouse qui m'a appelé le matin pour me dire que des gens lui ont fait savoir au téléphone que son mari a été kidnappé par des bandits. J'ai tenté de rappeler mais le numéro ne passait pas. Je pense qu'ils (les ravisseurs) ont installé un dispositif qui fait qu'ils peuvent voir ton appel sans que cela ne sonne. Par la suite, ils m'ont rappelé pour me demander d'abord qui j'étais. Je leur ai répondu que j'étais le frère de Tapha (Moustapha Ndiaye, qui a été kidnappé). Je leur ai demandé qui ils étaient et ce qu'ils voulaient exactement. Ils m'ont dit : 'écoute, tu dois nous donner tant...' Ensuite ils m'ont passé mon grand frère au téléphone qui m'a dit : 'tous ceux avec qui j'ai été kidnappé ont été exécutés. Il ne reste plus que moi. Il faut donner l'argent, sinon, ils vont me tuer'. Par la suite j'ai informé la famille de la situation et nous avons commencé à collecter l'argent. Nous avons aussi contacté des autorités au niveau de l'ambassade. Mais la majeure partie de la somme a été payée par les membres de la famille. Les autorités contactée n'ont participé qu'à hauteur de 145 mille Fcfa".