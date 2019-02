Un accord de paix conclu entre gouvernement et groupes rebelles

Les pourparlers de Khartoum (Soudan) entre le gouvernement et groupes armés de la République Centrafricaine ont abouti à un accord de paix.



L'accord qui a été obtenu samedi entre 14 groupes armés et le gouvernement est le 7ème depuis 2012.



La Centrafrique, pays en guerre depuis 2013, a eu pas moins de sept accords de paix en cinq ans, sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité.



Le nouvel accord a été négocié sous l'égide de l'Union africaine (UA) et de l'ONU est doit relancer et ancrer la paix et l'espoir dans un pays endeuillé par des années de conflit.

Le dialogue de Khartoum, préparé depuis juillet 2017 par l'UA et soutenu par les principaux partenaires de Bangui, se voulait plus ambitieux que les précédents.



Il a d'ailleurs permis de réunir les principaux mouvements rebelles qui occupent des régions entières.