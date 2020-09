Un accord enfin trouvé entre Rennes et Chelsea pour le transfert d'Edouard Mendy

Alors qu’il a fait ses adieux à ses coéquipiers avant le match contre l’AS Monaco, Edouard Mendy se rapproche de plus en plus de son départ à Rennes.



A en croire The Guardian, lu par Africa Top Sports, Chelsea et le club breton ont finalement trouvé un accord pour gardien sénégalais. L’indemnité de transfert s’élèverait à 22 millions de livres sterling (presque 24 millions d’euros) pour un contrat de 5 ans avec le club londonien.



Edouard Mendy est donc attendu dans les prochaines heures à Londres. Il ira concurrencer le portier espagnol Kepa Arrizabalaga acheté presque 80 millions d’euros en 2018 mais qui donne peu de satisfaction à Franck Lampard.