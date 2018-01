Un accord entre le Real et le père de Neymar aurait été trouvé

Si l'on se fie à une information révélée dans le programme 'El Chiringuito', le Real Madrid et le père du Brésilien du PSG auraient trouvé un terrain d'entente pour que l'attaquant parte de Paris pour rejoindre la capitale espagnole.

Les rumeurs sur une hypothétique relation entre le départ soudain de Neymar au Barça et le supposé intérêt 'merengue' pour le joueur s'intensifient chaque jour un peu plus : cette information viendra faire enfler les rumeurs encore plus.



En effet, selon les intervenants du programme "Télé espagnole", le départ en grande pompe du joueur vers la France aurait seulement été une manière d'éluder un nouveau conflit entre le Barça et le Real, à l'image de celui du 'cas Figo'.

Aujourd'hui, la balle est dans le camp du PSG. Les dirigeants du Parc des princes ont payé 222 millions d'euros pour le joueur de la 'Canarinha' il y a seulement quelques mois. Un départ du Brésilien causerait un véritable préjudice aux Parisiens qui, le cas échéant, feraient tout pour tirer un maximum de profit de la situation. Financièrement parlant évidemment.