Un an après, la ville chinoise de Wuhan s'est remise de l'épidémie de Covid-19

Le berceau de l'épidémie de Covid-19 est désormais à l'abri des regards. Des barricades bleues ont été érigées pour empêcher l'accès au bâtiment qui abritait le marché de gros du Huanan dans la ville chinoise de Wuhan, qui est suspecté d'être à l'origine des premières contaminations de coronavirus.



Un an après la fermeture de ce lieu symbolique, des reporters de France 24 se sont rendus sur place. Plusieurs marchés ont rouverts à Wuhan avec des protocoles d'hygiène plus stricts. Des mesures de sécurité sanitaire, comme la présentation de scan QR attestant de bonne santé ou la prise régulière de température, visent à empêcher la résurgence du Covid-19.



La réécriture de l'histoire est également en cours. Les autorités chinoises affirment désormais que le virus a été introduit à Wuhan par des produits congelés importés.