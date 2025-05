Un an après sa mise en service, le BRT n’atteint que 20 % de son objectif initial

Le 15 mai 2025 marque le premier anniversaire de la mise en service du Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, un projet porté par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) et exploité par Dakar Mobilité sous la marque SunuBRT.Malgré des indicateurs positifs, notamment un taux de satisfaction des usagers estimé à 89 %, la fréquentation reste nettement en deçà des ambitions initiales. Le CETUD visait un objectif de 300 000 passagers par jour . Un an après, seuls "60 000 usagers sont enregistrés en jour de semaine", selon un communiqué officiel.Dans son bilan d’étape, SunuBRT précise que "21 des 23 stations prévues sont actuellement opérationnelles". Le projet a permis la création de "plus de 750 emplois, dont 41 % occupés par des femmes et 45 % par des résidents des quatre communes traversées", rapporte la même source.