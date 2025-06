Visite à Abdou Nguer : Tierno Alassane Sall dénonce l’effacement d’un opposant

Dans une publication diffusée ce jeudi sur son compte X, l’homme politique Tierno Alassane Sall a pris position sans détour sur la situation d'Abdou Nguer, actuellement incarcéré.



« J'ai rendu visite ce jour à Abdou Nguer. S’il y a un véritable prisonnier politique au Sénégal, c’est bien lui. "Effacé" pour ses opinions, comme l’avait laissé entendre Ousmane Sonko depuis l'Assemblée nationale», affirme-t-il, dénonçant une détention qu’il estime motivée par des considérations politiques. Il fait écho aux propos d’Ousmane Sonko, qui avait, depuis l’Assemblée nationale, évoqué un cas d’"effacement".



Tierno Alassane Sall dresse le portrait d’un homme calme et lucide malgré les circonstances : « J'ai trouvé en lui un homme serein et taquin, loin des personnes aveuglées par une haine si tenace qu'elles avaient fait serment de l'envoyer en prison. »



Dans un message adressé plus largement à l’opinion publique régionale, il conclut avec gravité : « À ceux qui se soucient, à juste titre, du sort des prisonniers politiques dans la sous-région : ne fermez pas les yeux face à ce cas flagrant d’une justice plus que jamais inféodée et brutale. »