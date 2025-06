Deux drames routiers à Guéoul et sur la route de Kolda : trois (3) morts dont une étudiante

Deux drames routiers ont eu lieu ce jeudi matin. Sur la Route nationale numéro 2, à la sortie de la commune de Guéoul, à une vingtaine de kilomètres de Louga (nord), un grave accident a coûté la vie à deux personnes.



Selon des informations, un bus en direction de Saint-Louis est entré en collision avec un véhicule particulier arrivant en sens inverse. Le choc a fait deux (2) morts sur le coup et six (6) blessés graves, évacués d'urgence à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers de Guéoul.



Au même moment, un autre drame s’est produit sur une autre route : une étudiante originaire de Kolda, inscrite à l’Université du Sine Saloum, a perdu la vie alors qu’elle se rendait dans sa ville natale pour célébrer la Tabaski en famille.



Le véhicule dans lequel elle voyageait a fait une sortie de route, causée, selon les premiers témoignages, par le détachement d’un pneu en pleine vitesse, provoquant un basculement brutal du véhicule.



Ces deux tragédies ravivent le débat sur la sécurité routière à l'approche des grands déplacements liés à la fête de la Tabaski. Face à la recrudescence des accidents, le directeur d’exploitation des Autoroutes du Sénégal (ADS), Abdoulaye Thiam, a lancé un appel à la vigilance.



« J’invite les usagers à prendre des dispositions à l’avance. Il faut d’abord vérifier les pneumatiques, la lumière, le système de freinage et tous les dispositifs mécaniques pour éviter les accidents. Et surtout de respecter la vitesse de référence fixée à 110 km/h », a-t-il déclaré au micro de Sud FM.