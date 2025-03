Un an du tandem Sonko-Diomaye à la tête de l'État : les affaires inachevées de la corruption et les scandales non élucidés

Le 24 mars 2024, un tournant majeur s’est opéré dans l’histoire politique du Sénégal. L’élection de Bassirou Diomaye à la présidence a marqué la fin du règne de Macky Sall, après 12 ans de gouvernance. Un an plus tard, le tandem Sonko-Diomaye est aux commandes du pays, et, comme il l’avait promis pendant la campagne, la lutte contre la corruption occupe une place centrale de leur programme. Le duo avait, en effet, pris l’engagement ferme d’éradiquer toutes les pratiques corruptives et de résoudre les scandales qui avaient éclaboussé le gouvernement de Macky Sall. Pourtant, après douze mois de gestion, les affaires les plus emblématiques de cette époque, telles que les 94 milliards impliquant Mamour Diallo, l’affaire du PRODAC avec Mame Mbaye Niang, ou encore le scandale Frank Timis et les liens présumés avec Aliou Sall frère cadet de l’ancien Président Macky Sall, demeurent non élucidées. Ces dossiers, qui avaient fait l’objet de débats enflammés, sont restés dans l’ombre, et les Sénégalais attendent toujours des réponses.



Les affaires non résolues : un manque d'actions concrètes ?



1. L’affaire des 94 milliards et Mamour Diallo

L'un des plus grands scandales de l'ère Macky Sall est sans conteste l’affaire des 94 milliards, où Mamour Diallo, ancien directeur général des Domaines, a été accusé de détournement de fonds publics à hauteur de cette somme astronomique. Sous l'ancien régime, cette affaire a défrayé la chronique, avec des accusations de corruption de haut niveau, et a fait naître une vague d'indignation dans la population. Ousmane Sonko, lors de ses discours de campagne, avait promis de lever le voile sur ce dossier et de traduire les responsables en justice.

Un an après l’accession au pouvoir du tandem Sonko-Diomaye, l’affaire des 94 milliards n’a toujours pas connu d’avancée significative. Les enquêtes n'ont pas été relancées de manière visible, et le dossier semble avoir été mis sous silence. Malgré les promesses de transparence et de fermeté, cette affaire, qui avait éclaboussé le gouvernement de Macky Sall, n’a toujours pas trouvé de réponse juridique ou judiciaire. Les Sénégalais restent dans l'attente d’éclaircissements sur le devenir de ce dossier emblématique de la corruption sous l’ère Macky Sall.



2. L’affaire du PRODAC et Mame Mbaye Niang

Autre dossier brûlant de l’ancien gouvernement : l’affaire du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), où l’ex-ministre Mame Mbaye Niang avait été accusé de détournement de fonds destinés à ce programme d'envergure censé soutenir le développement agricole et rural. Cette affaire avait pris une ampleur considérable sous le mandat de Macky Sall, avec des accusations portées contre Mame Mbaye Niang, accusé d’avoir détourné des fonds dans un programme clé du développement agricole du pays.

À l’arrivée au pouvoir du tandem Sonko-Diomaye, il avait été promis que des mesures seraient prises pour élucider cette affaire et mettre fin à l’impunité. Cependant, un an plus tard, aucune action concrète n’a été entreprise pour remettre le dossier sur la table. Le ministère de la Justice semble avoir mis cette affaire en suspens, et les enquêtes n'ont toujours pas été rendues publiques. La question reste donc entière : pourquoi ce dossier, parmi les plus emblématiques du mandat précédent, n’a-t-il pas été approfondi sous le nouveau régime ? La population attend des explications, et ce silence autour de l’affaire PRODAC ne manque pas d’alimenter les doutes et les frustrations.



3. Le Scandale Frank Timis et Aliou Sall

Enfin, l’affaire Frank Timis, l'homme d’affaires australien impliqué dans des contrats pétroliers controversés, notamment ceux liés à la société Petro-Tim, demeure un dossier central du mandat de Macky Sall. Cette affaire a pris une tournure particulière avec l’implication présumée d’Aliou Sall, frère cadet de l’ex-président Macky Sall, accusé d’être lié à l’octroi de ces contrats pétroliers dans des conditions jugées opaques. L’implication d’une figure aussi proche du pouvoir a considérablement amplifié le scandale et alimenté les accusations de favoritisme et de corruption.

Sous l’ère Sonko-Diomaye, cette affaire a été mise en avant dans les discours politiques, le tandem promettant de mettre fin à ces pratiques et de rendre des comptes. Cependant, un an après l'accession au pouvoir du duo, le scandale Frank Timis reste un sujet en suspens. Aucune enquête significative n’a été ouverte, et le silence autour de l’implication d’Aliou Sall dans ce dossier persiste. La question de la transparence sur les contrats pétroliers et de l'intégrité des acteurs politiques dans cette affaire n’a pas trouvé de réponse, et cela alimente la frustration d’une population qui attend des actions concrètes et des révélations.



Une attente croissante sur ces dossiers à sandales

En dépit des promesses de transparence et de rigueur dans la lutte contre la corruption, le bilan de l'année écoulée est marqué par un manque de résultats tangibles sur ces dossiers brûlants suscités. Alors que le tandem Sonko-Diomaye s’était engagé à éliminer les pratiques corruptives héritées du régime précédent, les scandales n’ont pas été approfondis et les responsables présumés n’ont pas été traduits en justice.

Y a-t-il des pressions internes ou des obstacles qui empêchent l’élucidation de ces affaires ?