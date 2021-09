Un ancien député du PDS rejoint le Pastef

Alioune Badara Seck, ancien député du Parti démocratique sénégalais et ancien conseiller de Me Abdoulaye Wade a débarqué au Pastef de Ousmane Sonko. Dans le journal L’AS, il a justifié son adhésion à ce parti et à la coalition Yewwi Askan Wi, par la « gravité de la situation socio-économique, l’irresponsabilité du régime actuel qui paupérise davantage les populations ».



Selon le nouveau compagnon de Sonko, il s’agit d’un « devoir citoyen impératif et impérieux » pour retrouver le Sénégal qu’il aime tant. Il dit avoir porté son choix sur Pastef le « courage de ses membres, leur exemplarité républicaine, leur patriotisme et leurs projets de société pour le Sénégal ».



A en croire l’ancien parlementaire, leur sens du mérite ne laisse non plus personne indifférent et l’espérance panafricaniste qu’ils incarnent se projette déjà dans « une Afrique meilleure, plus digne, plus solidaire, plus travailleuse et prospère ».