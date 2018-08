Un appartement entièrement détruit par les flammes à Paris

Un violent feu d’appartement s’est déclaré pour des raisons encore indéterminées, boulevard de Clichy (XVIIIe), ce samedi vers 10h30. Le feu a pris au 4e étage d’un immeuble haussmannien.



Les pompiers sont toujours sur place. L’appartement, vide de ses occupants, a été entièrement détruit par les flammes.



Une dame âgée, habitant cet immeuble, a été intoxiquée par les fumées et transférée en urgence absolue à l’hôpital.

Tout l’immeuble évacué



Trente pompiers de la BSPP (brigade de sapeurs-pompiers de Paris) ont été mobilisés. Ils ont évacué tout l’immeuble et vérifié chaque appartement. Les techniciens du laboratoire central de la préfecture de police sont attendus afin de déterminer la cause du sinistre : accidentel ou criminel. Le quartier a été bouclé par les forces de police.



Les bus de la RATP ont été déviés. « Merci de contourner le secteur », ont indiqué les pompiers sur leur fil Twitter.