Un autre agresseur lynché aux Parcelles Assainies

Les agresseurs sévissent toujours dans la banlieue dakaroise. C’est ainsi que mercredi, un agresseur a été lynché à l’Unité 26 des Parcelles Assainies par une foule furieuse après qu’il a tenté de s’emparer du sac à main d’une jeune dame qui marchait sur le trottoir. Plus chanceux, son complice a pu s’échapper.



En effet, marchant tranquillement pour rejoindre son domicile, la dame a senti la présence de deux hommes qui la suivaient. Paniquée, elle a tenté de fuir. Mais c’était sans compter sur la détermination des malfrats. L’un d’eux s’est précipité sur elle et l’a menacée avec un couteau tout en lui ordonnant de lui remettre son sac à main.



Malheureusement pour les deux agresseurs, des jeunes gens qui faisaient le thé à proximité n’avaient rien raté de la scène et sont venus secourir la victime. L’un des malfrats, qui a été interpellé, a été ainsi copieusement tabassé par la foule.



Acheminé au commissariat de police, il ne pouvait que reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il a été ainsi arrêté et déféré au parquet tandis que son acolyte est activement recherché, selon le Le Témoin qui rapporte les faits.