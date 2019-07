Un cadavre retrouvé au domicile du joueur Egyptien Mohamed Elneny

Selon le média égyptien 42.ae, la police égyptienne a annoncé avoir retrouvé un cadavre dans la villa en construction du capitaine de la sélection, Mohamed Elneny.



Funeste découverte dans la banlieue nord du Caire. Alors que Mohamed Elneny, milieu de terrain d'Arsenal et capitaine de la sélection égyptienne de football, a lancé le chantier de construction de sa nouvelle villa dans le quartier de Mahalla Al-Kubra, un cadavre a été retrouvé dans la cour de la demeure.



La même source ajoute que c'est le père du joueur qui a fait la macabre découverte, et qui a immédiatement prévenu la police. L'identité du cadavre n'a pas encore été déterminée, et les circonstances du décès restent floues. La piste d'un voleur ayant tenté de s'introduire dans la maison est pour l'instant privilégiée, mais la police doit encore définir si le décès est accidentel ou pas.



Mohamed Elneny a échoué à emmener sa sélection au bout de sa Coupe d'Afrique cet été, avec une élimination surprise dès le stade des huitièmes de finale pour les Pharaons, contre l'Afrique du Sud. Le milieu de terrain devrait en outre quitter Arsenal où il évolue depuis l'été 2016, et où il n'a jamais réussi à s'imposer (huit matchs disputés cette saison en Premier League, dont cinq titularisations).