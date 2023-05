Un cafard s'invite sur le tapis rouge du Met Gala et vole la vedette aux célébrités

La star du Met Gala 2023, c’était lui. Un cafard s’est incrusté sur le tapis rouge de l’événement, volant la vedette aux plus grandes célébrités rassemblées pour l’événement le plus couru de New York.

7sur7

