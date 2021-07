Un corps sans vie repêché à la plage de Malibu ce dimanche

Un corps sans vie a été repêché ce dimanche à la plage de Malibu (Guediawaye) par un groupe de jeunes qui jouaient au football. Selon des témoignages recueillis par PressAfrik, les faits se sont produits aux environs de 11 heures. C'est lorsque ces jeunes jouaient au football, qu'ils ont aperçu quelque chose flottait sur la mer et qui ressemblerait à personne.



Pour y voir clair, ils se sont plongés dans l'eau. Surprise pour certains et non pour d'autres. Il s'agit bien d'une personne. C'est un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui a été repêché.



Alertée, la police est arrivée sur le lieu pour essayer d'identifier le jeune. Le corps sans vie a été transporté par les Sapeurs pompiers de la Commune.