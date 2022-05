Un détenu a tenté de se suicider à la Prison du Camp pénal

Selon l'Association pour le soutien et la réinsertion sociales des détenus, un détenu du nom de Ibrahima Diankha a tenté de se suicider ce mardi matin entre 4 heures et 5 heures à la Prison du Camp pénal de Liberté 6.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'Asred informe que "des détenus qui sont au QHS (Quartier haute Sécurité) sont en grève de faim depuis une semaine pour protester contre les longues détentions préventives et le surpeuplement".



Parmi ces détenus, ajoute le président fondateur de l'Asred, figurent un Nigérian du nom de Grendine Eko, en détention provisoire depuis 5 ans et un jeune de 18 ans du nom de Delko Diallo.



L'Asred invite le ministre de la Justice à se rendre à la prison du Camp pénal pour s'enquérir de la situation "alarmante liée à un manque criard de magistrats, d'avocats et de greffiers".