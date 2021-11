Un étudiant vole un chèque d’1 million F Cfa, achète 2 iPhone X et se retrouve en prison

Mamadou Dianka, étudiant de son état, s’est illustré de la belle des manières. Il a volé un chèque d’1 million F Cfa au préjudice de son oncle. Avec cette somme, il a acheté deux iPhone X pour lui et sa copine, avant de louer pendant 4 jours un appartement meublé à la cité Mixta, en compagnie de sa copine et de ses amis.



Devant aller en France pour un voyage de 15 jours, la présumée victime, Pape Boubacar Ka, a fait venir son neveu à son domicile sis à Ouest Foire, pour qu’il tienne compagnie à sa grand-mère. Il a ainsi retiré à la vieille un chèque d’un million qui devrait servir à couvrir les besoins urgents et pressants de la famille.



Sans tarder, il est rendu au marché pour acheter, deux iPhone X à 200.000 Fcfa pour lui et sa copine, avant de louer un appartement meublé à la Cité Mixta pendant 4 jours, en raison de 30.000 F cfa la journée, laissant derrière lui, sa grand-mère inquiète.



Appelée à la barre, à côté de son ami, Pape Barro, le prévenu a reconnu les faits. Pour se justifier, il explique avoir volé l'argent pour aider les nécessiteux. Il a été condamné à 3 mois ferme.