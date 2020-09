Un garçon de 15 ans arrêté à Ouest-Foire pour avoir violé sa sœur de 6 ans

Ignoble et dégoûtant, cette fait d'inceste présumé, rapporté par le journal L'Observateur dans son édition de ce samedi 19 septembre 2020 et qui éclabousse une famille du quartier Ouest Foire (Dakar). Un garçon âgé de 15 ans a été arrêté pour avoir violé sur sa sœur âgée seulement de 6 ans.



Le mis en cause, B. Mb. a été déféré au parquet. Les faits remontent au 7 septembre, selon nos confrères.

B. Mb, en provenance de Fatick, était venu passer les vacances à Dakar à Ouest Foire. En fin de matinée, remarquant que la maison était vide, il en aurait profité pour violer la fillette, aux environs de 13h, dans la chambre des garçons, raconte le journal.